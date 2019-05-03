Около 4-х тысяч человек в неделю смогут подавать документы на паспорт гражданина Российской Федерации в ДНР

Сейчас процедура оформления длится около 40 минут, — передает «Интерфакс», ссылаясь на местные власти. В самопровозглашенной республике упростили процедуру. Теперь копии документов не нужно заверять у нотариуса.

На Украине отследят тех граждан, которые получат российские паспорта по упрощенной схеме. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Ранее Грымчак предлагал лишать паспортов тех украинцев, которые получат российское гражданство.