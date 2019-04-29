Департамент транспорта Москвы обещает баллы в приложении «Помощник Москвы»,если пользователь сообщит о нарушениях ПДД

Столичный департамент транспорта обещает 1945 баллов в приложении «Помощник Москвы», если пользователь сообщит о девяти нарушениях ПДД. Это вызвало возмущение в соцсетях.

Использованный визуальный ряд прямо сравнивает автомобили с нарушением ПДД с фашистскими танками и проводится аналогия с трагедией российского народа, произошедшей в годы Великой Отечественной войны во время оккупации страны фашистскими захватчиками. Использование подобных символов многим людям кажется неуместным, — сказала «Эху Москвы» представитель движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова.

«Мы этот пост разместили и увидели, какая реакция пошла у людей в комментариях. Могли бы, на самом деле, многие не согласиться и не увидеть чего-то порочащего или оскорбляющего чувства людей, близкие которых погибли во время Великой Отечественной войны. Но большая часть наших читателей это увидела. Этот пост вышел далеко за пределы нашего сообщества. Совершенно разные люди выразили свое возмущение этой рекламной акции», — сказала она. По словам Ю.Каблиновой, было подано обращение мэру с просьбой разобраться со всем этим, и «принять кадровые решения в отношении тех, кто эту акцию организовал и согласовал». По ее мнению, работавшие над этой акции люди должны принести публичные извинения.