Консервативная и лейбористская партии Великобритании терпят поражение на региональных выборах в Англии и Сев. Ирландии

Две ведущие политические партии Великобритании – консервативная и лейбористская – терпят существенное поражение на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии. Наибольшие потери понесли правящие консерваторы. Окончательные итоги региональных выборов в Англии и Северной Ирландии должны быть объявлены сегодня к вечеру.

На выборах в местные органы власти 2019 года избиратели наказали за Брекзит и консервативную партию Терезы Мэй, и лейбористскую партию Джереми Корбина, пишет британская газета The Independent. Тори лишились уже более чем 440 мест. При этом либеральные демократы, наоборот, прибавили около трехсот. А зеленые выглядят успешными как никогда прежде. UKIP – правоконсервативная партия, активно требовавшая порвать с Евросоюзом, также потеряла голоса, однако частично компенсировала это независимыми кандидатами.

Как полагает Sky News, после подведения итогов, консерваторы могут потерять в общей сложности более семисот мандатов. Лейбористы – более восьмидесяти, хотя именно партия Джереми Корбина, казалось бы, должна была получить наибольшую выгоду от снижения популярности консерваторов. Очевидно, что самый большой выигрыш – у либдемов. Глава британского МИДа Джереми Хант назвал промежуточный результат «пощечиной для обеих основных партий».

Эксперты The Times расходятся в оценках. Одни считают, что британская политика совершенно сломана, другие – что консерваторам и лейбористам никогда и не было легко за все годы после Второй мировой войны.

В конце мая в Великобритании ожидается еще одно голосование. Премьер-министр Тереза Мэй согласилась на участие страны в выборах в Европарламент – если Brexit переносится в очередной раз, а сделка с ЕС об условиях выхода не согласована.