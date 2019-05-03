Запуск ракеты-носителя «Фэлкон-9» с кораблем Dragon перенесён

Причиной стали технические проблемы.

Запуск сверхтяжелой ракеты «Фэлкон хэви» вновь откладывается, поскольку возникли неисправности в электрооборудовании беспилотника. Новый старт предварительно намечен на субботу. «Фэлкон-9» должен доставить груз для экипажа МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX. Проблемы были зафиксированы во время тестов 20 апреля, тогда космический корабль серьезно пострадал. На появившейся видеозаписи видно, что взрывается пассажирская капсула, отмечают источники в NASA. Dragon должен доставить на МКС оборудование для проведения нескольких десятков научных экспериментов. В дальнейшем компания SpaceX планировала проводить пилотируемы запуски, первый был намечен на конец июля. Однако теперь перспективы отправки людей на орбиту неизвестны. Работа над аппаратом Crew Dragon уже идет с опозданием, и новые задержки могут всерьез осложнить положение NASA.

Сейчас эксперты NASA работают над выяснением причин возникновения нештатной ситуации.