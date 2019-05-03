В самопровозглашенной ДНР начали принимать заявления на получение российского гражданства в упрощенном порядке
В самопровозглашенной Донецкой республике начали принимать заявления на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Корреспондент РИА сообщает о большом наплыве желающих. В местной миграционной службе говорят о том, что смогут оформлять в неделю до 4-х тысяч паспортов. Причем копии документов не нужно заверять у нотариуса.
На Украине отследят тех, кто получит российские паспорта. Это сделать достаточно легко, — сказал в эфире телеканал ZIК замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.
Ранее Грымчак предлагал лишать украинских паспортов тех, кто получит российское гражданство.
Как москвичи относятся к упрощению выдачи российского гражданства для ряда категорий украинцев?
Мнения у опрошенных мной людей разделились. Часть из них выражает опасения, что решение упростить выдачу паспортов некоторым жителям Донбасса, а также украинцам, покинувшим Крым до его присоединения, может негативно сказаться на отношениях между Москвой и Киевом. Так, в частности, рассказал Александр.
Ольга, в свою очередь, считает эффект от подобных указов двояким.
Преподаватель Евгений же поддержал упрощение выдачи российского гражданства украинцам и выразил мнение, что Киеву следует принять аналогичные меры.
Еще часть опрошенных мной людей сказали, что пока не определились со своей позицией.
В МВД ранее утверждали, что российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.