В самопровозглашенной ДНР начали принимать заявления на получение российского гражданства в упрощенном порядке

В самопровозглашенной Донецкой республике начали принимать заявления на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Корреспондент РИА сообщает о большом наплыве желающих. В местной миграционной службе говорят о том, что смогут оформлять в неделю до 4-х тысяч паспортов. Причем копии документов не нужно заверять у нотариуса.

На Украине отследят тех, кто получит российские паспорта. Это сделать достаточно легко, — сказал в эфире телеканал ZIК замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Ранее Грымчак предлагал лишать украинских паспортов тех, кто получит российское гражданство.

Как москвичи относятся к упрощению выдачи российского гражданства для ряда категорий украинцев?

Мнения у опрошенных мной людей разделились. Часть из них выражает опасения, что решение упростить выдачу паспортов некоторым жителям Донбасса, а также украинцам, покинувшим Крым до его присоединения, может негативно сказаться на отношениях между Москвой и Киевом. Так, в частности, рассказал Александр.

Ольга, в свою очередь, считает эффект от подобных указов двояким.

Преподаватель Евгений же поддержал упрощение выдачи российского гражданства украинцам и выразил мнение, что Киеву следует принять аналогичные меры.

Еще часть опрошенных мной людей сказали, что пока не определились со своей позицией.

В МВД ранее утверждали, что российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.