Супруга премьер-министра России Светлана Медведева не состоит в родстве с руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками, — официально заявила пресс-служба правительства. Там уточнили необходимость этих разъяснений некорректными публикациями и поступившими вопросами. Светлана Медведева в девичестве носила фамилию Линник.

На это обратила внимание, в частности, наш обозреватель Юлия Латынина. Она также заметила, что компания «Мираторг» стала крупнейшим получателем государственной помощи.

Латынина добавила, что «Мираторг» учрежден кипрскими офшорами.

Президент холдинга «Мираторг» Виктор Линник ранее поддержал инициативу запретить ввоз в Россию хамона и пармезана. Он назвал балаболами тех, кто думает иначе. После этого пользователи соцсетей объявили бойкот продукции Мираторга.

История с попыткой запретить ввоз в Россию в личных целях хамона и сыров из-за границы началась после письма Национальной мясной ассоциации. Она попросила правительство ужесточить контроль багажа и ручной клади на границе, а также наказание за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Необходимость объяснили риском завоза возбудителей опасных болезней животных — африканской чумы свиней и ящура. Инициатива крупнейших российских производителей мяса, птицы и изделий из них вызвала в обществе недовольство. Глава Мираторга – одного из подписантов письма в интервью журналу Forbes назвал противников инициативы «балаболами, закатившими истерику из ничего». По мнению Виктора Линника, этим людям нужно думать о развитии своей страны, а не иностранных деликатесах. Бизнесмен утверждал, что сам никогда не привозил хамон и пармезан из-за границы. Заявив, что их нужно есть в Европе. Меры касаются продовольственной безопасности страны, заявил президент Мираторга. В обществе его заявления вызвали ещё больше возмущения. Люди предложили бойкотировать продукцию агрохолдинга. Назвав слова Линника хамством. Некоторые иронично продолжили, где что надо есть: картошку в Белоруссии, борщ на Украине, хачапури в Грузии, или же ездить на Мерседесах в Германии, на Тойотах в Японии. Люди отмечали, что объёмы завоза хамона и пармезана россиянами ничтожны и требовали подтверждения того, что с продуктами могут завести опасные вирусы. Рядовых пользователей поддержали журналисты, политологи и общественные деятели. На Урале несколько ресторанов объявили бойкот продукции Мираторга. В одном из них сказали, что хотят заменить мясо агрохолдинга более дорогой, но качественной иностранной продукцией.

В правительстве России заявляли, что не рассматривают вопрос о введении запрета на ввоз в Россию частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для собственных нужд.

В Кремле на ситуацию с «Мираторгом» отреагировали совсем не так, как пресса и общество, — сказал «Эху Москвы» политолог Глеб Павловский.

По мнению Павловского, такого рода непонимание говорит о больших проблемах власти.