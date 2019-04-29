Сергею Удальцову, в отношении которого полиция составила протокол, грозит арест из-за интервью журналистам

Координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову грозит арест из-за интервью журналистам, которое он дал рядом с протестной акцией 1 мая. Об этом он рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам С.Удальцова, накануне он был приглашен в ОВД по району «Нагатинский затон», где в отношении него был составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ.

По мнению сотрудников полиции, добавил С.Удальцов, он нарушил запрет на посещение массовых мероприятий, установленный ему до 2021 года в рамках административного надзора.

«Я давал интервью журналистам, находясь возле станции «Октябрьская», примерно в 100 метрах от входа на протестную демонстрацию левых сил. Полиция умудрилась трактовать мое нахождение у станции метро, как участие в массовом мероприятии», — сказал координатор.

По словам С.Удальцова, в ближайшее время материалы административного дела будут переданы в суд, ему грозит штраф или административный арест до 15 суток.

«Я считаю, видимо, получен очередной заказ в преддверии осенних выборов, чтобы полностью меня изолировать от общественной деятельности. По законодательству два нарушения административного надзора в течение года могут позволить возбудить уголовное дело, и применить наказание в виде лишения свободы до 1 года. Мне кажется, это такая спланированная акция», — подчеркнул он.

С.Удальцов добавил, что будет отстаивать свою невиновность.