В Руанде местным правозащитникам удалось изменить закон об оскорблении власти, принятый в сентябре прошлого года

В Руанде местным правозащитникам удалось серьёзно изменить закон об оскорблении власти, принятый в сентябре прошлого года.

За оскорбление министров, парламентариев и других высокопоставленных лиц в Руанде ничего не будет. Раньше за это грозило до двух лет тюрьмы. Положение закона, которое запрещало статьи, комиксы и карикатуры, оскорбляющие чиновников, Верховный суд африканской страны аннулировал. При этом оставил срок за оскорбление президента или клевету на него. За это можно получить от пяти до семи лет заключения. В Руанде закон об оскорблении власти приняли за полгода до российского. И в отличие от подписанного президентом Путиным, он намного жёстче. Здесь в худшем случае грозит 15 суток ареста. Иск в Верховный суд Руанды подала группа правозащитников, их интересы представляет юрист Ричард Мугиша. Он заявил, что принятый прошлой осенью закон нарушает конституцию Руанды и лишает граждан права самовыражаться и критиковать власть. По мнению истцов, новые статьи в уголовный кодекс ввели специально для того, чтобы мешать работе журналистов. Примечательно, что сам президент Поль Кагаме выступил против решения суда, который запретил негативно высказываться о нём.

Правозащитники в Руанде намерены добиваться полной отмены закона об оскорблении власти.