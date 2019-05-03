В российском МИДе назвали смену посла в Белоруссии нормальной дипломатической практикой

На Смоленской площади уверены, что отставка Михаила Бабича с поста главы дипмиссии не свидетельствует о кризисе в отношениях между союзными странами.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин категорически против того, чтобы интерпретировать ротацию на посту главы дипмиссии в Белоруссии как кризис. По его словам, отношения Москвы и Минска «носят характер стратегического партнерства», стороны работают над углублением интеграции Союзного государства, «поэтому надо с оптимизмом смотреть на будущее отношений». Карасин уверен: в «дипломатической практике бывают различные казусы». 30 апреля Владимир Путин освободил Михаила Бабича, от должности посла – тот продержался на этой позиции 9 месяцев — и назначил руководителем миссии главу комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрия Мезенцева. У того был трехлетний опыт руководства Иркутской областью и некоторое время работы генсеком Шанхайской организации сотрудничества. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствовал это решение, отметив, что оно будет способствовать развитию отношений между странами. По данным издания «Коммерсант», отставка предыдущего посла была произведена по личной просьбе Александра Лукашенко

В апреле белорусский МИД заявил, что Михаил Бабич позволял себе высказывания в менторском тоне, а после жесткого комментария посла в адрес президента Лукашенко в Минске заявили, что посол разрушает отношения между двумя странами.