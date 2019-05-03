Госсекретарь США Майк Помпео заявил о присутствии «сотнях россиян» в силовых структурах Венесуэлы

Соединенные штаты не исключают военного вмешательства в дела латиноамериканской страны.

Россияне из силовых структур Венесуэлы, а также кубинцы взяли под контроль дела страны и разрушили ее экономику, уверен Майк Помпео. По словам госсекретаря США, в Венесуэле Россия в основном защищает «свои экономические интересы». Соединенные штаты уже обвиняли Москву в провокациях из-за появления в стране российских офицеров, произошло это после прилета двух самолетов Минобороны России в Каракас с военными на борту.

Сначала Вашингтон намерен использовать все дипломатические и политические инструменты, чтобы урегулировать кризис мирным путем и восстановить демократию в Венесуэле. Однако если все мирные возможности будут исчерпаны, США обещают применить военную силу в латиноамериканском государстве, поскольку видят в этом путь разрешения кризиса.

Россия, в свою очередь, обвиняет Соединенные штаты во вмешательстве в дела Венесуэлы.