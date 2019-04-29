Координаторы движения «Синие ведерки» подали обращение мэру столицы против поста Департамента транспорта

Координаторы движения «Синие ведерки» отправили открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину против поста Департамента транспорта, который сравнил нарушителей правил парковки с фашистами, а тех, кто с ними борется — с воинами Красной армии. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь движения Юлия Каблинова.

Департамент транспорта столицы обещает 1945 баллов в приложении «Помощник Москвы», если пользователь расскажет о девяти нарушениях ПДД.

Использованный визуальный ряд прямо сравнивает автомобили с нарушением ПДД с фашистскими танками и проводится аналогия с трагедией российского народа, произошедшей в годы Великой Отечественной войны во время оккупации страны фашистскими захватчиками По мнению Ю.Каблиновой, использование подобных символов многим людям кажется крайне неуместным.

«Мы этот пост разместили и увидели, какая реакция пошла у людей в комментариях. Могли бы, на самом деле, многие не согласиться и не увидеть чего-то порочащего или оскорбляющего чувства людей, близкие которых погибли во время Великой Отечественной войны. Но большая часть наших читателей это увидела. Этот пост вышел далеко за пределы нашего сообщества. Совершенно разные люди выразили свое возмущение этой рекламной акции», — сказала она.

По словам Ю.Каблиновой, было подано обращение мэру с просьбой разобраться со всем этим, и «принять кадровые решения в отношении тех, кто эту акцию организовал и согласовал». По ее мнению, работавшие над этой акции люди должны принести публичные извинения.