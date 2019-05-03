Генпрокуратура Украины подозревает экс-начальников МВД в неисполнении обязанностей по делу о пожаре в Одессе 2014 году

Генпрокуратура Украины подозревает бывших начальников Министерства внутренних дел в неисполнении служебных обязанностей по делу о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе. Имена этих людей не раскрываются, — сообщает «Коммерсантъ». Как уточнили в ведомстве, в отношении всех фигурантов обвинительные акты направлены в суд еще в феврале 2016-го года и в мае 2018-го. Расследование уголовного дела продолжается.

Столкновения в Одессе в мае 2014-го года привели к пожару в Доме профсоюзов, в котором погибли 48 человек и 250 пострадали.