Первые полуфинальные матчи футбольной Лиги Европы определили фаворитов в борьбе за  выход в финал турнира

Арсенал в Лондоне сумел переиграть Валенсию 3-1. Притом, что счет в матче открыли испанцы. Такой результат не снимает вопрос о победителе двухраундового противостояния. Но делает шансы лондонцев перед ответным матчем предпочтительнее.

Остается фаворитом пары с немецким Айнтрахтом и другой лондонский клуб – Челси. Гостевая ничья 1-1 – объективно хороший результат для прохода в финал.

Напомню, что оба английских клуба преследуют в Лиге Европы, помимо завоевания титула, и не менее важную задачу. А именно – попадание в основную сетку Лиги Чемпионов. Дело в том, что по итогам Премьер Лиги сделать это Челси, а особенно Арсеналу, будет непросто. Аристократы в Чемпионате пока на четвертом месте, а канониры – на пятом.

Ответные полуфинальные матчи Лиги Европы пройдут 9 мая