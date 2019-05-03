Финальная серия мужского волейбольного Чемпионата России началась с сенсации

Бессменный Чемпион страны последних лет Зенит из Казани проиграл дома кемеровскому Кузбассу.

5 лет подряд Зенит брал золото национального первенства. 4 сезона подряд побеждал в Лиге Чемпионов. Выигрывал клубный Чемпионат Мира и бесчисленное множество прочих турниров. Понятно, что для команды с такой трофейной историей, каждое поражение – событие из ряда вон выходящее. Тем не менее, вчера подопечные Владимира Алекно проиграли первый финальный матч вчистую. Причем, волейболистам Кузбасса для победы в Казани потребовалось всего три сета. И час с небольшим чистого времени.

Уверен, сегодня настрой у хозяев будет совсем другой. Переезжать в Кемерово, уступая в серии до трех побед со счетом 0-2 равносильно самоубийству.

Добавим, что Кузбасс лишь в минувшем сезоне впервые в истории пробился в четверку лучших волейбольных команд страны.