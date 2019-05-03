Консервативная и Лейбористская партии терпят поражение на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии

По предварительным данным, они потеряли контроль над двумя десятками местных советов.

Наибольшие потери понесла правящие консерваторы. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на телеканал BBC, они уже утратили 440 кресел и большинство в 18 местных советах. При этом после окончательного подсчета число потерянных депутатских мандатов может достигнуть 800. Однако телеканал Sky News отмечает, что партии, возможно, удастся избежать катастрофичного поражения. Лейбористы же, которые, как ожидалось, могли заработать упущенные консерваторами кресла, напротив, лишились порядка 80 депутатов и контроля над тремя местными советами. В то же время в плюс региональные выборы в Англии и Северной Ирландии может обратить для себя партия «Либеральные демократы». Она уже получила 300 дополнительных мест и контроль над 8 советами. Усилила свои позиции и партия «зеленых», завоевавшая около 40 депутатских мандатов. Эксперты связывают такие результаты с усталостью от тупика в переговорах по Brexit, а глава британского МИДа Джереми Хант назвал промежуточный результат «пощечиной для обеих основных партий».

Окончательные итоги региональных выборов в Англии и Северной Ирландии должны быть объявлены к вечеру.