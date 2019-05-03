В самопровозглашённой ДНР идёт приём заявлений на получение российского гражданства в упрощённом порядке

В самопровозглашённой Донецкой народной республике уже три часа идёт приём заявлений на получение российского гражданства в упрощённом порядке. Агентство РИА сообщает о большом наплыве желающих. Власти Украины обещают отследить всех своих граждан, которые получат российские паспорта.

У здания миграционной службы в Донецке ещё до открытия образовалась очередь. В ней было больше 80 человек, сообщает РИА. Некоторые люди говорили, что пришли сюда ещё ранним утром в надежде одними из первых подать заявление на получение российского паспорта. «Мы ждали этого пять лет», приводит агентство слова одного из местных жителей. С этого дня документы на оформление российского гражданства по упрощённой схеме можно подать в любом подразделении миграционной службы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Заявления затем направят в Ростовскую область для принятия решения. У Киева не возникнет проблем при получении списка всех украинцев, которые получат российские паспорта. Об этом телеканалу ZIK сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак. Он пояснил: это позволит сделать российский закон, который требует обязательно сообщать о втором гражданстве органам власти. У Киева проблем с доступом к этим данным не будет, сообщил министр. Ранее он заявлял, что украинцев, получивших российский паспорт, будут лишать гражданства.

Владимир Путин в прошлом месяце упростил порядок получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Он также допустил, что аналогичные меры могут затронуть всех украинцев. Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал это очередным подтверждением ведения Россией войны против его страны. Указ, по словам Зеленского, не приближает конфликтующие стороны к прекращению огня.