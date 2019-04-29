В самопровозглашённой Донецкой республике упростили процедуру оформления российского гражданства

Теперь копии документов не нужно заверять у нотариуса. Их могут подтвердить должностные лица в миграционной службе, сообщает ТАСС.

24 апреля президент Путин своим указом разрешил жителям Донбасса получить российское гражданство в упрощённом порядке.

Заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Украины Алексей Гончаренко сказал «Эху Москвы», что это вызов новоизбранному президенту Зеленскому.

В Кремле это объяснили гуманитарными причинами.