Капсула корабля Crew Dragon компании Space X для доставки космонавтов на МКС была разрушена

Это произошло в результате взрыва во время наземных испытаний на мысе Канаверал. Возможный запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем отложен на субботу.

В NASA причиной переноса называют проблему в электрооборудовании беспилотника.17-й старт грузовика Фэлкон-9 с кораблем и грузом для экипажа МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX из-за технических неполадок будет произведен завтра, в 9:48 по московскому времени. Об этом сообщается в твиттере компании SpaceX. Накануне вице-президент компании Илона Маска SpaceX Ханс Кенигсман на брифинге в Космическом центре имени Кеннеди заявил, что во время тестов была зафиксирована аномалия и корабль пострадал. Это произошло еще 20 апреля. Тогда в сеть попала видеозапись на которой предположительно, пассажирская капсула Crew Dragon взрывается. Сама компания Маска подлинность ролика не комментировала. Но журналистами было получено подтверждение от источников в NASA. Впрочем теперь официально заявлено: проводились испытания над двигателем капсулы, никто не пострадал, а что послужило причиной нештатной ситуации однозначно судить сложно. Потеря первого аппарата SpaceX для отправки людей на орбиту теперь, вероятно, приведет к переносу пилотируемых запусков, первый из которых планировался на конец июля.

В NASA рассчитывают, что со временем Crew Dragon и космические корабли корпорации Boeing смогут заменить российские корабли «Союз» при доставке астронавтов на Международную космическую станцию.