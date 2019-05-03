Руководство компании «Мираторг» не имеет отношения к семье Дмитрия Медведева

С таким заявлением выступили в правительстве.

Супруга премьер-министра Светлана Медведева не состоит в родстве с руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками, подчеркнули в кабинете министров. Разъяснения последовали после ряда публикаций в СМИ и поступивших вопросов. Подозрения в наличии родственных связей появились, поскольку Светлана Медведева в девичестве носила фамилию Линник. Скандал, связанный с компанией «Мираторг» возник после слов ее президента Виктора Линника, который назвал любителей хамона и пармезана «балаболами» и «закатившими истерику из ничего». Так бизнесмен отозвался о россиянах, которые выступают против запрета на ввоз из-за рубежа мясо-молочной продукции для личного пользования. Ряд ресторанов отказались от продукции «Мираторга» в знак протеста против позиции руководителя компании и призвали коллег последовать их примеру.

Бойкот «Мираторгу» объявили и многие популярные пользователи социальных сетей.