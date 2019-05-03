Z Архив новостей новости
5 27 6 5322
11:00, 03 мая 2019

Руководство компании «Мираторг» не имеет отношения к семье Дмитрия Медведева

С таким заявлением выступили в правительстве.

Супруга премьер-министра Светлана Медведева не состоит в родстве с руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками, подчеркнули в кабинете министров. Разъяснения последовали после ряда публикаций в СМИ и поступивших вопросов. Подозрения в наличии родственных связей появились, поскольку Светлана Медведева в девичестве носила фамилию Линник. Скандал, связанный с компанией «Мираторг» возник после слов ее президента Виктора Линника, который назвал любителей хамона и пармезана «балаболами» и «закатившими истерику из ничего». Так бизнесмен отозвался о россиянах, которые выступают против запрета на ввоз из-за рубежа мясо-молочной продукции для личного пользования. Ряд ресторанов отказались от продукции «Мираторга» в знак протеста против позиции руководителя компании и призвали коллег последовать их примеру.

Бойкот «Мираторгу» объявили и многие популярные пользователи социальных сетей.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 апреля Поздравить…

5 270 6 5228 29.04
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

От карикатуры до трагедии Каждый имеет право на собственную политическую позицию, и в американских СМИ ее не принято скрывать. Однако публикация явно антисемитских карикатур – это уже было за гранью…

5 506 6 24832 28.04
Kсми, антисемитизм, общество, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

С законом о языке на Украине перегнули Канада живёт с двумя языками – английским и французским, Швейцария с четырьмя (немецким, французским, итальянским и ротороманским), а в США, вы не поверите, вообще нет национального языка…

5 198 6 12475 29.04
Kрф, украина, зеленский, политика, мнения
Блоги

МИД РФ: «Этот приговор – позорное пятно на американской судебной системе» Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с вынесенным в США приговором М.В.Бутиной…

5 112 6 10946 26.04
Kполитика, общество, события
Блоги

+ Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства «У России и Украины много общего, договоримся», — сказал президент России…

5 278 6 32230 29.04
8читать ;смотреть
Kпутин, гражданство, рф, украина, политика, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Им говорят: будешь антисемитом – мы тебя из фашистов-то выгоним У людей оказалось, неприятие не только Порошенко, который понятно, ведет страну к катастрофе, но и всей генерации политиков, которые за 25 лет привели Украину к катастрофе…

5 110 6 13079 30.04
Голосование
Какое имя у вас прежде всего ассоциируется с фамилией «Пригожин»?
5 42 6 6183 30.04
Блоги

Елизавета Пескова блогер

О стажировке в Европарламенте Во время практики я многому научилась, многое переосмыслила… Помимо позитивных моментов были и негативные, такие как дискриминация, лицемерие (говорю сейчас именно о мире политики)...

5 134 6 20740 07:20
Kевропа, парламент, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Они делали ставку на Вакарчука. Но Вакарчук оказался слабоват и слился. Тогда они увидели с Зеленским. У них другая идея. Идея – чтобы Зеленский был Саакашвили-2...

5 114 6 17608 29.04
#слушать 39:11 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, общество, рф, украина, видео, передачи
Новости

Руководители «Мираторга» Виктор и Александр Линники не находятся в родстве с супругой Дмитрия Медведева Об этом официально сообщила пресс-служба правительства…

5 40 6 6188
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Куликово поле Жестокость и беспощадность были с обеих сторон. Но в горящем Доме оказались именно сторонники России и поэтому погибли в подавляющем большинстве именно они. Я говорю, что это война…

5 216 6 33946 02.05
Kукраина, рф, трагедии, общество, власть, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Почему громкое дело Марии Бутиной завершилось мягким приговором Уже этой зимой россиянка должна выйти на свободу. В суде не удалось доказать, что ее действия нанесли серьезный ущерб США…

5 134 6 20927 27.04
Kшпионаж, сша, политика, мнения
Блоги

Первомайская акция в Петербурге. Задержания Несколько человек были задержаны ещё до начала акции…

5 34 6 5539 01.05
Kфото, видео, петербург, акции, события
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

Россия – Китай: горизонты сотрудничества Для России Китай – единственный и незаменимый партнер, без тесного сотрудничества с которым во всех мыслимых и немыслимых формах ее нынешняя изоляция от внешнего мира станет близка к абсолютной…

5 155 6 26370 30.04
Kрф, китай, дипломатия, политика, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Мосгоризбирком в основном согласился с моим предложением «По сложившейся доброй московской традиции прежде всего предполагается спросить самих москвичей, где они желали бы получить возможность для дистанционного голосования»...

5 52 6 8744 30.04
Kмосква, выборы, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Колымские страхи Дудя Колымские страхи Дудя Весь фильм Дудя — это пропагандистский заказ, который идёт сверху…

5 171 6 29710 02.05
Kдудь, видео, история, общество, репрессии, сталин, мнения

Популярное за неделю

Новости

Растет число ресторанов, которые присоединились к бойкоту компании «Мираторг» Ее президент Виктор Линник резко отозвался о тех, кто выступает против запрета на ввоз из-за рубежа мясо-молочной продукции для личного пользования…

5 49 6 139325
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В Кремле думают, что они занимаются геополитикой. На самом деле там занимаются уголовщиной…

5 147 6 136630 27.04
#слушать 49:13 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Какое имя у вас прежде всего ассоциируется с фамилией «Пригожин»?
5 42 6 6178 30.04
Блоги

Дмитрий Болкунец экономист

Лукашенко досрочно покинул саммит в Пекине Причины очевидны. Не на пасхальную ночь в храм торопился Александр Григорьевич…

5 62 6 552355 28.04
Kлукашенко, события
Блоги

Заповедник. Зверские итоги недели еженедельное сатирическое шоу DW

+ Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор А народ – это налоги! За жилье и за дороги.
Скоро мы за вдох и выдох, и за мысли вычтем с вас!!!

5 39 6 163230 30.04
8читать ;смотреть
Kсатира, юмор, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7792779
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4018722

Сегодня в эфире