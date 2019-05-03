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10:31, 03 мая 2019

Индия готовится к встрече с мощным циклоном

Власти уже эвакуировали более миллиона человек.

Циклон «Фани» несет из Бенгальского залива мощные ливни со скоростью ветра внутри до 200 километров в час. Удар стихии острее всего почувствуют на себя жители штата Орисса. Синоптики говорят о рекордной мощи циклона. Правительство к мрачным прогнозам прислушалось и заблаговременно объявило о начале эвакуации. Переместить на время непогоды решили в первую очередь жителей прибрежных деревень.

Их размещают в специально подготовленных центрах, образовательных учреждениях и других устойчивых к непогоде зданиях. Ранее рекомендации покинуть опасные районы были направлены туристам. Рыбаков просили не выходить в открытое море. Военно-морские силы и береговая охрана перешли на круглосуточное дежурство, чтобы моментально реагировать на возникающие угрозы.

Циклон «Фани» может также ударить по территории Бангладеш, где расположены лагеря беженцев народности рохинджа, покинувшие Мьянму.



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