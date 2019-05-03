Смена посла России в Белоруссии не означает кризис в отношениях, заявил зам.главы российского МИДа Григорий Карасин

Он призывает смотреть в будущее с оптимизмом.

Отношения между странами носят характер стратегического партнёрства. Они союзнические, добавил дипломат.

Посла России в Белоруссии Михаила Бабича отозвали с должности в начале этой недели. Как утверждают информированные источники, отставка стала результатом неоднократных просьб президента Лукашенко. Он обращался лично к Владимиру Путину. Новым послом назначен сенатор Дмитрий Мезенцев.