Департамент транспорта сравнил нарушителей парковки с фашистами, а тех, кто с ними борется — с воинами Красной армии

Департамент транспорта сравнил нарушителей правил парковки с фашистами, а тех, кто с ними борется — с воинами Красной армии. Это выявило движение «Синие ведерки».

В приложении Дептранса «Помощник Москвы» обещают активным горожанам начисление 1945 бонусных баллов за фиксацию 9 нарушений в канун празднования Дня Победы. Координаторы движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов и Юлия Каблинова отправили открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину. В нем указано, что использованный визуальный ряд прямо сравнивает автомобили с нарушением ПДД с фашистскими танками и проводится аналогия с трагедией российского народа, произошедшей в годы Великой Отечественной войны во время оккупации страны фашистскими захватчиками. Акцию в письме назвали оскорбительной и призвали столичные власти разобраться в ситуации и наказать сотрудников, которые ее организовали, и их руководство на самом высоком уровне. Кроме того, движение «Синие ведерки» требует удалить оскорбительное уведомление и принести публичные извинений от департамента транспорта жителям города.

В Департаменте транспорта пока ситуацию не прокомментировали.