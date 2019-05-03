В США в возрасте 74 лет умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Он скончался в окружении близких, в своем доме в Северном Техасе.

Роль гигантского гуманоида с густой бурой шерстью стала для Питера Мейхью по-настоящему главной в жизни. Интерес у кинематографистов он вызвал благодаря своему гигантскому росту – 2 метра 18 сантиметров. Он был Чубаккой в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса – впервые в 1977-м в «Новой надежде», затем в сериях «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Гиганта в костюме персонажа косматого механика на космическом корабле Хана Соло «Сокол тысячелетия» можно было видеть и в «Мести ситхов», и в «Пробуждении силы» из новой трилогии. Впрочем, в последнем эпизоде Мейхью уже был «консультантом по Чубакке». В сообщении об уходе артиста в его твиттер-аккаунте сказано: «Он вложил сердце и душу в роль Чубакки, и это видно в каждом кадре. «Звездные войны» стали для него больше, чем ролью – съемочная группа саги до последних дней значила для него очень много. Что же касается персонажа, то легендарными стали фразы Чубакки» — «Чем сложнее трубопровод, тем легче он забивается» или «Чтобы понять человека, нужно влезть в его шкуру». Питер Мейхью активно участвовал в благотворительных акциях. Семья обратилась к поклонникам его творчества почтить его память не цветами, а пожертвованиями в его фонд.

Церемония памяти Питера Мейхью для близких и друзей актера пройдет в конце июня, а поклонники смогут вспомнить исполнителя роли Чубакки на траурной церемонии, которая пройде в Лос-Анджелесе в декабре.