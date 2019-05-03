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10:02, 03 мая 2019

Центризбирком Казахстана зарегистрировал Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты

Такое решение было принято единогласно.

Доверенные лица действующего казахстанского лидера собрали более 300 тысяч подписей для его участия во внеочередных президентских выборах. Это следует из данных ЦИКа. При этом для регистрации кандидата в Казахстане необходимо собрать чуть более 100 тысяч. Кроме того, 65-летний Касым-Жомарт Токаев предоставил в Центризбирком медицинское заключение о состоянии здоровья, а также декларацию о доходах. На выборы нынешний лидер Казахстана пойдет от правящей партии «Нур Отан». Она выдвинула его в конце апреля. Первый зампред партии Маулен Ашимбаев, являющийся доверенным лицом Токаева, отметил, что действующий глава государства продолжит свою работу во время агитационного периода. Токаев занял свой пост в середине марта этого года после отставки бессменного президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он, в свою очередь, сохранил статус Лидера нации и должность главы Совета безопасности.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня.



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