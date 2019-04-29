Супруга премьер-министра России Светлана Медведева не состоит в родстве с руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками, официально заявили в пресс-службе правительства. Там уточнили необходимость разъяснений некорректными публикациями и поступившими вопросами.

Светлана Медведева в девичестве носила фамилию Линник. На это обратила внимание, в частности, обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина. Она также заметила, что компания «Мираторг» стала крупнейшим получателем государственной помощи.

Латынина добавила, что «Мираторг» учреждён кипрскими офшорами.

Между тем, совладелец «Мираторга» Виктор Линник ранее предложил запретить ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа для личного пользования. Как сказал Линник в интервью Forbes, запрет необходим, так как это касается продовольственной безопасности страны.