Нефтегазовая компания OMV выделила 44 млн евро на финансирование строительства газопровода «Северный поток-2»

Австрийская нефтегазовая компания OMV выделила 44 миллиона евро на финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» в первом квартале этого года, говорится в отчёте компании. С начала реализации проекта OMV профинансировала «Северный поток» на 600 миллионов евро. Общая стоимость строительства 9,5 миллиардов евро.

Каждый из пяти европейских партнёров профинансирует его на 10 процентов, сообщает ТАСС.