Сегодня двумя матчами открывается 27 тур чемпионата России по футболу

Аутсайдеры играют между собой в Красноярске, но, похоже, даже победа не поможет ни хозяевам, футболистам Енисея, ни гостям из Анжи. Анжи отделяет от 14 места 5 очков. Уфа, которая его занимает, некстати для махачкалинцев выиграла у Урала со счетом 4-1. Анжи выстоял в Ростове. В последнее время появились разговоры о том, что у клуба может появиться спонсор и тогда есть причины побороться за победу в это матче. Енисей играет неплохо, но сам же сводит на нет усилия. Локомотиву и Уралу команда отдала очки на последних минутах, хотя вела в счете. Рубин принимает в Казани Оренбург, который имеет шансы попасть в Лигу Европы, но у команды элементарно не хватает футболистов. В важнейшем матче с Арсеналом на скамейке сидело только четыре запасных, не считая вратаря. Конкуренты Спартака в борьбе за Европу сыграли вничью, чем помогли красно-белым.



Телеканал Матч ТВ покажет встречу 27 утра чемпионата России по футболу Рубин – Оренбург, начиная с 16 часов 30 минут.