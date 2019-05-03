На Украине отследят тех граждан, которые получат российские паспорта по упрощенной процедуре

Это достаточно легко сделать даже без возможности отследить сам процесс, — сказал в эфире телеканала ZIK замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак:

«В Украине таких технических средств нет по большому счету, но эти данные не являются секретными в Российской Федерации и их можно получить. То есть список тех людей, кто получил российское гражданство. Потому что в соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти. Так что тут я проблем не вижу, и у нас будут все данные»

Ранее Грымчак предлагал лишать паспортов тех украинцев, которые получат российское гражданство.