Правозащитная организация Amnesty International признала узниками совести всех задержанных в России участников первомайских демонстраций.

Речь идет о задержанных на акциях и митингах протеста вне зависимости от того, были ли они согласованы или нет. Об этом говорится в заявлении главы российского представительства Amnesty International Натальи Звягиной. Она отметила, что свобода собраний может ограничиваться только в исключительных случаях. Звягина полагает, что власти не способны выполнить подобные обязательства даже в случае согласованных акций. По ее мнению, массовые задержания, демонстративная жестокость полиции и ночные суды становятся лицом современной России. Правозащитница также выделила Санкт-Петербург, где, как полагают в Amnesty International массовые задержания были совершены с незаконным применением силы. Всего же, по данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, полицейские в ходе первомайских демонстраций и митингов задержали по всей стране не менее 126 человек. Из них только в Петербурге на согласованной акции – около 70.

Накануне Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 10 суток двух организаторов митинга 1 мая. Это исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров и координатор штаба Навального Александр Шуршев. Их дела рассматривались до двух часов ночи.