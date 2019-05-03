США рассматривают возможность военной интервенции в Венесуэлу, если не будет другого выхода, заявил Майкл Помпео

США рассматривают возможность военной интервенции в Венесуэлу, если не будет другого выхода, заявил Госсекретарь Майкл Помпео в интервью журналисту Бену Шапиро. Ранее Помпео обвинял Россию и Кубу во вмешательстве в дела Венесуэлы. По данным главы Госдепа, в силовых структурах Венесуэлы работают сотни россиян и тысячи кубинцев: «Они взяли под контроль экономику и разграбили эту нацию». При этом Помпео отметил, что Россия в основном защищает свои экономические интересы.