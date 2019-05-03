Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил гражданам страны ответить на акцию «Бессмертный полк» – выйти на улицы с портретами украинцев, которые были замучены во времена сталинских репрессий. По мнению министра, это будет правильно с точки зрения полноты картины в людском и историческом измерениях.

Ранее телеканал «Интер» призвал украинцев принять участие в акции «Бессмертный полк» в Киеве 9 мая, сообщает РБК.