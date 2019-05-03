«Международная амнистия» признала узниками совести всех участников мирных демонстраций, задержанных в России 1 мая

Массовые задержания, демонстративная жестокость полиции, ночные суды становятся лицом современной России. Власти не способны выполнить свои же обязательства уважать свободу собраний даже в случае согласованных акций, заявила глава российского представительства «Международной амнистии» Наталья Звягина.

По данным «ОВД-инфо», пов сей России задержаны не менее 126 человек. В ряде случаев, в частности, в Санкт-Петербурге задержания проводились с применением силы.