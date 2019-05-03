Глава российского МИДа Сергей Лавров сегодня примет участие во встрече с представителями государств Центральной Азии

Они обсудят вопросы противодействия распространению наркотиков в регионе.

Это уже 11-ая встреча государств-участников Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области контроля за незаконным производством, оборотом, злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами. Переговоры пройдут в Ташкенте, куда Лавров прибыл с рабочим визитом ранее. Накануне глава российского МИДа обсудил наркоугрозу, исходящую из Афганистана с руководством Узбекистана. Какие именно аспекты проблемы будут обсуждаться сегодня, не сообщалось. Отмечу, что эти встречи, как правило, носят в основном декларативный характер – координируют свои действия страны через другие механизмы, созданные в рамках меморандума. Напомню также, что Центральная Азия на протяжении многих лет является основным каналом поставок наркотиков в Россию.

Меморандум был подписан представителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в 1996 году, Россия и Азербайджан присоединились к нему позже.