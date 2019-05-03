Россия стала крупнейшим покупателем золота в мире

Москве удалось выйти на первое место из-за распродажи американских гособлигаций в рамках процесса дедолларизации. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Всемирного совета по золоту. Оно при этом не уточняет, сколько именно драгоценного металла купил российский Центробанк. Среди крупных игроков на рынке золота агентство также называет Народный банк Китая, который тоже пытается отказаться от использования доллара. Кроме того, свои золотовалютные резервы, как отмечается, впервые за пять лет увеличил Эквадор, активно скупают драгоценный металл Казахстан, Турция, Катар и Колумбия. Эксперты полагают, что в настоящий момент золото скупают те страны, которые стремятся снизить свою долларовую зависимость, а его запасы у них, как правило, ниже, чем у западноевропейских стран. Кроме того, Всемирный совет по золоту зафиксировал рекорд последних шести лет: за первый квартал этого года мировые центробанки купили более 145 тонн драгоценного металла.

По данным Центробанка, к началу апреля объем золотовалютных запасов России составил более 487 млрд долларов. Это рекордный показатель с марта 2014 года.