Киев сможет отследить украинцев, которые получили российские паспорта

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. По его словам, Украина не может технически определять граждан, которые получат российский паспорт, однако в России о втором гражданстве нужно обязательно сообщать в органы власти. Замминистра отметил, что у Киева не будет проблем с доступом к этим данным. Ранее Грымчак заявил, что украинцев, получивших российский паспорт, будут лишать гражданства. Сегодня в Донбассе начали принимать заявления на выдачу российских паспортов. Указ об упрощенном порядке предоставления гражданства отдельных категориям украинцев ранее подписал Владимир Путин.



В самопровозглашенных ДНР и ЛНР живут почти 4 миллиона человек.