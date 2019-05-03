Британский парламентарий Грегори Баркер получил вознаграждение за снятие санкций с компаний Олега Дерипаски

Сумма составила от 4 до 5 миллионов долларов, передает агентство «Блумберг». Барон Баркер является членом Палаты лордов британского парламента и возглавляет совет директоров холдинга En+, который был подконтролен Олегу Дерипаске. Баркер участвовал в переговорах с властями США. Из-за введенных в прошлом году санкций США российскому миллиардеру пришлось сократить доли акций в его компаниях. Большинство в советах директоров En+ и «Русала» получили назначенные по согласованию с Минфином США независимые директора.