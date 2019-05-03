В Москве сегодня начнется третий ежегодный мотофестиваль

На этот раз он впервые станет двухдневным.

Главной площадкой мотофестиваля станет Парк Горького. На протяжении двух дней там будут выступать рок-музыканты, а байкеры совершат показательные выступления. Кроме того, посетителям предложат посмотреть различные экспозиции в виде стендов-выставок. В субботу же состоится массовый заезд по Садовому кольцу. Завершится он также в Парке Горького. В связи с этим власти введут ограничение движения на ряде улиц. Так, сегодня с 23:30 и до 15:00 в субботу будут перекрыты проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой. Кроме того, на этих улицах в течение всей пятницы будет закрыто по одной полосе в каждом направлении. Также сегодня с 4 до 6 вечера будет перекрыта улица Косыгина от Мичуринского Проспекта до проспекта Вернадского. В субботу же ограничения, помимо прочего, коснутся Садового кольца от Новой Басманной до Ленинского Проспекта и Фрунзенской набережной от Хамовнического Вала до Садового кольца.

Как ожидается, в мотопараде примут участие около 10 тысяч байкеров.