Страны, которые входят в Группу Лимы, сегодня обсудят ситуацию в Венесуэле

Встреча пройдёт в столице Перу. Её участники намерены заявить о поддержке оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Его поддерживают США, страны ЕС и ряд других государств.

Протесты в Венесуэле, которые обострились в стране во вторник, участницы Группы Лимы не считают попыткой государственного переворота. 14 стран, в том числе Перу, Бразилия, Аргентина, Колумбия, а также Канада призывают полностью поддержать конституционный процесс, который народ Венесуэлы проводит под руководством и.о. президента Хуана Гуйадо. Участники объединения также потребуют сегодня немедленно освободить задержанных оппозиционеров, их называют политическими заключёнными. Во время столкновений в Каракасе во вторник были убиты двое противников президента Николаса Мадуро. Лидер оппозиции Гуайдо в твиттере написал, что их смерть не должна остаться безнаказанной. Власти Венесуэлы заявили о попытке госпереворота, к которой причастна цитата «небольшая группа военных предателей». Позже министр обороны Владимир Падрино Лопес отчитался, что оппозиции сменить власть в стране не удалось.

Группа Лимы была сформирована почти два года назад в столице Перу, где её участники подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Мадуро без проведения предварительного референдума.