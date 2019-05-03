Генпрокурора США и главу Минюста Уильяма Барра заподозрили во лжи под присягой

Он отказался говорить правду Конгрессу, заявила спикер Палаты представителей и один из лидеров демократов Нэнси Пелоси. Она подчеркнула, что это преступление. В Минюсте обвинения отрицают.

Накануне Уильям Барр не прибыл на слушания в юридическом комитете Палаты представителей по поводу доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. Возглавляемое Барром министерство юстиции так и не предоставило в распоряжение Конгресса полный текст доклада Мюллера.