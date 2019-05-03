Британское правительство не будет выдвигать обвинений против уволенного министра обороны

В кабинете министров Терезы Мэй сообщили, что она считает вопрос закрытым. Между тем, представители оппозиции от Лейбористской партии требуют расследовать, не нарушил ли экс-министр Гэвин Уильямсон закон о гостайне, передает Би-би-си. Уильямсон был отправлен в отставку после того, как в СМИ попали детали заседания в Национальном совете безопасности. На нем обсуждали возможные риски участия китайской компании «Хуавей» в создании в стране мобильных сетей пятого поколения.