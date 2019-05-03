Гражданка Вьетнама, осужденная за убийство брата лидера КНДР, вышла на свободу

30-летняя Доан Тхи Хыонг вернется из Малайзии домой на родину, сообщил агентству «Рейтер» ее адвокат. Ее приговорили к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы. Брат Ким Чен Ына Ким Чен Нам умер в феврале 2017 года. В аэропорту Куала-Лумпура ему брызнули в лицо запрещенным нервно-паралитическим веществом VX. По обвинению в убийстве были задержаны две женщины. Вторая подозреваемая, 26-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа, в марте была освобождена прямо в зале суда, поскольку уже отбыла назначенный срок под стражей.