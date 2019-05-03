В компании SpaceX подтвердили, что капсула корабля Crew Dragon была уничтожена во время испытаний

Это произошло при запуске двигателей, которые нужны для системы аварийного спасения и управляемой посадки аппарата. В компании Илона Маска отметили, что во время инцидента в апреле никто не пострадал. По некоторым данным, тогда на космодроме произошел взрыв. В марте Crew Dragon успешно слетал к МКС и обратно в беспилотном режиме. В компании SpaceX рассчитывают, что их корабль заменит российские «Союзы» для доставки экипажа МКС на орбитальную станцию.