Сирийские дети поучаствовали в акции «Бессмертный полк»

Накануне она прошла в сирийском городе Тартус. В ближайшие дни аналогичные мероприятия состоятся еще в пяти городах страны, сообщили ТАСС в Координационном совете организаций российских соотечественников в Сирии.

Изначально памятная акция, на которую приходят с портретами погибших в Великую Отечественную войну родственников, была народной. Но в этом году, как выяснило Эхо Москвы, в некоторых городах места в колоннах участников уже заранее распределены между организациями и предприятиями.