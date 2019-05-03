В Москве на день закрываются две станции Сокольнической линии метро. Это «Румянцево» и «Саларьево»

Ограничения связаны с продлением красной ветки метро в районы Новой Москвы. Власти предполагают, что станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая», и «Коммунарка» будут запущены уже в ближайшие недели. На время закрытия двух станций будет организован компенсационный маршрут «КМ». Он будет останавливаться не только у «Саларьева» и «Румянцева», но также и у станций «Тропарево» и «Юго-Западная». При этом из-за отсутствия пешеходного перехода на Киевском шоссе, при движении в сторону центра автобусы будут вынуждены останавливаться не у станции «Румянцево», а на остановке «Дудкино» — в 10 минутах от метро. В обычном режиме Сокольническая линия заработает уже в субботу. Станции «Румянцево» и «Саларьево» закрываются на один день уже не в первый раз. Подобное уже происходило в начале марта.

Ожидается, что открытие четырех станций в Новой Москве сократит время поездки местных жителей до часа в день.