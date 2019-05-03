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00:03, 03 мая 2019

В США сегодня предпримут ещё одну попытку отправить грузовой корабль Dragon к Международной космической станции

Он должен был улететь туда ещё 26 апреля.

Запуск корабля Dragon Национальное аэрокосмическое агентство США переносило несколько раз. Сначала из-за баллистических условий, затем проблем с электропитанием на американском сегменте МКС. Во вторник из строя вышли два из восьми каналов, по которым подавали электричество. Сегодня, как ожидается, Dragon, построенный частной компанией Space X Илона Маска, всё-таки запустят с мыса Канаверал в штате Флорида. На борту корабля находятся продукты для экипажа МКС и оборудование для проведения научных экспериментов. На космической станции работают российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, астронавты NASA Энн Маклейн, Ник Хейг и Кристина Кук, а также канадец Давид Сен-Жак. Компания SpaceX отправляла в последний раз корабль Dragon к МКС почти полгода назад. В общей сложности, начиная с 12го года на орбите побывали 17 грузовых кораблей Dragon, созданных компанией Маска.

Работоспособность системы электропитания американского сегмента МКС, из-за чего в последний раз перенесли запуск, полностью восстановлена. Об этом накануне сообщили в NASA.



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