В самопровозглашенной ДНР с сегодняшнего дня начнется прием заявлений на получение гражданства РФ в упрощенном порядке

Это стало возможно после того, как президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Жители ДНР, имеющие паспорт гражданина самопровозглашенной республики, теперь могут обратиться в местную миграционную службу с заявлением на получение российского гражданства. После проверки пакет документов напрявят в Ростовскую область, где в течение трех месяцев будет принято решение по делу. Если оно положительное, жителей ДНР будут централизованно отправлять в Россию за паспортами. Напомню, что указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями Донбасса Владимир Путин подписал 24 апреля, а спустя неделю он поставил подпись на документе, который позволяет воспользоваться этой процедурой и другим гражданам Украины, например, если они родились и постоянно проживали в Крыму, но покинули полуостров до его присоединения к России.

Между тем, в украинском МИДе считают ничтожными указы российского президента, касающиеся выдачи паспортов украинцам. В Киеве также предложили лишать гражданства страны тех, кто получит российский паспорт.