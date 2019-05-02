Скотланд-Ярд рассмотрит возможность начала расследования в отношении экс-министра обороны Гэвина Уильямсона

Это произойдет, если правительство Соединенного Королевства обратится с соответствующей просьбой. Об этом, как пишет Дейли Телеграф, сообщила шеф полиции Лондона Крессида Дик. По ее словам, полиция даст оценку сведениям о разглашении служебной тайны, если кабмин решит их передать правоохранительным органам. Премьер-министр Великобритании Терезы Мэй отправила Уильямсона в отставку в прошлую среду в связи с утратой доверия. Уильямсона заподозрили в утечке информации об одобрении участия китайской Huawei в создании Великобритании сети 5G.