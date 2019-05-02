Капсула корабля Crew Dragon компании SpaceX была уничтожена при неудачных испытаниях его двигателей 20 апреля

Это подтвердил один из вице-президентов SpaceX Ханс Кенигсман. По его словам, никто не пострадал. Причину произошедшего Кенигсман не назвал, но исключил неполадки с двигателями. Ранее американская пресс писала, что во время испытаний над космодромом были видны клубы дыма оранжевого цвета. В SpaceX заявляли, что при испытаниях имела место «аномальная ситуация», однако никаких подробностей не приводили.