Член британской Палаты лордов, по некоторым данным, получил до 5 млн долларов за снятие санкций с компании О.Дерипаски

Речь идет о председателе совета директоров холдинга En+ Грегори Баркере.

Многомиллионным бонусом Баркер был отмечен за то, что на протяжении многих месяцев пытался добиться соглашения между Минфином США и бизнесменом Олегом Дерипаской. Так утверждают источники агентства Bloomberg. По их словам, для этого член Палаты лордов и глава совета директоров En+ провел множество перелетов между Вашингтоном, Лондоном и Москвой. При этом, по данным агентства, деятельность Баркера привлекла внимание британских властей. В частности, как отмечается, Уполномоченный по стандартам Палаты лордов провел расследование против него по подозрению в превышении личным интересов над парламентскими нормами поведения. Однако в феврале расследование было свернуто. В марте Баркер подтвердил получение бонуса за свою работу по снятию санкций с En+, однако называл его размер «достаточно скромным».

Грегори Баркер является автором плана по выводу En+ из-под американских санкций. Согласно нему Вашингтон снял ограничения с холдинга в обмен на отказ Дерипаски от контроля над своими активами. Его доля в En+ теперь составляет менее 45%.