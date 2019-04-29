Городской суд в Петербурге оставил в силе арест на 10 суток лидерам «Открытой России» и штаба Навального, задержанных на первомайских акциях. В отношении Александра Шуршева и Андрея Пивоварова изменен лишь срок административного ареста. Его решено исчислять с момента фактического задержания. Всего после первомайских демонстраций в Петербурге в полиции оказались, по данным ОВД-Инфо, 69 человек. Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил «Дождю», что необходимо провести расследование по всем незаконным задержаниям на первомайской демонстрации.

Между тем, Эмнести Интернешнл признала всех задержанных на майских демонстрациях узниками совести. Об этом Эху Москвы рассказала директор российского представительства международной правозащитной организации Наталья Звягина.

В Международной амнистии отмечают, что массовые задержания, демонстративная жестокость полиции и ночные суды становятся лицом современной России.